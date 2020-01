Superato l'ultimo tabù: un italiano anche in Nhl

Mancava solo l'Nhl agli italiani per conquistare tutti gli sport professionistici americani. E anche questa barriera è caduta. Merito di Thomas Di Pauli, 25enne bolzanino di Caldara che ha debuttato nel massimo campionato di hockey su ghiaccio con la maglia dei Pittsburgh Penguins, vestita in passato da una leggenda del calibro di Mario Lemieux. Lo storico evento è accaduto a Montreal, dove Di Pauli è sceso in campo dopo 1'57" di gioco contro i Canadiens padroni di casa.

Il giovane altoatesino ha collezionato in totale 4'16" di gioco con otto cambi e un tiro a referto. Alla fine la gioia del debutto è stata completata da quella del successo dei Penguins per 3-2 in overtime. Di Pauli si aggiunge a Liddi (Mlb), Tavecchio (Nfl) e ai vari Rusconi, Esposito, Bargnani, Gallinari, Belinelli, D'Atome e Melli (Nba), che hanno portato l'Italia ai massimi livelli dello sport pro a stelle e strisce.