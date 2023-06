Hockey su ghiaccio, Damian Clara scelto nel draft NHL dagli Anaheim Ducks

Evento storico

Il 18enne altoatesino è stato preso nel secondo giro come 60esima scelta totale e quinto portiere. È il più alto ranking di sempre per un giocatore azzurro: "Vivo un sogno"

© Getty Images Damian Clara ha riscritto la storia dell'hockey su ghiaccio italiano. Il 18enne altoatesino è stato scelto dagli Anaheim Ducks durante il draft NHL (National Hockey League) andato in scena a Nashville nel Tennessee. Il portiere è stato ingaggiato nel secondo giro come 60esima scelta totale (quinto estremo difensore).

Prima di lui solo Thomas Larkin, giocatore nato a Londra ma cresciuto a Varese, era riuscito nell'impresa. L'italo-inglese nel 2009 fu preso nei Columbus Blue Jackets, ma nel quinto turno come 137esima scelta. Di conseguenza, Clara è diventato l'italiano con il più alto ranking nel draft dell'NHL e il primo portiere.

Il giovane azzurro assaggerà subito il ghiaccio americano. La prossima settimana infatti parteciperà a un development camp di cinque giorni ad Anaheim, in California. "Sono molto emozionato, non ho ancora realizzato – spiega il classe 2005 –, mi sembra di vivere un sogno. È accaduto tutto velocemente: l’anno scorso ho iniziato la mia esperienza in Svezia, con il passare dei mesi ho saputo che c’erano diverse squadre interessate in Nord America e nell’ultimo periodo ho parlato con molte franchigie. Non mi aspettavo di essere draftato con una ranking così alto, è stata una sorpresa“.

L'altoatesino attualmente milita nel Färjestad BK, squadra svedese del campionato under 20. Ma nella prossima stagione il 18enne andrà in prestito al Brynäs IF, nella Allsvenskan, il massimo campionato svedese. Clara si è avvicinato all'hockey su ghiaccio fin dalle scuole medie quando è entrato nelle giovanili di Brunico. Il successivo trasferimento alla Red Bull Academy di Salisburgo gli ha permesso di farsi notare a livello internazionale e nel 2022 è stato acquistato dal Färjestad BK. Squadra per cui ha giocato nel torneo under 20. Sempre lo scorso anno ha esordito nel secondo campionato svedese con il BIK Karlskoga. Negli anni Clara ha dimostrato grandi qualità tra i pali, sia per posizione che per spostamento e velocità.

Il 18enne portiere ha già giocato anche con la maglia della nazionale italiana. Nel 2022 è risultato il miglior estremo difensore del Mondiale di Seconda Divisione Gruppo A U20, trascinando gli azzurrini alla promozione grazie a una percentuale parate del 94,2%. Nel 2023 ha giocato i Mondiali di Prima Divisione Gruppo B U18 e U20 e la rassegna iridata di Prima Divisione Gruppo A con la nazionale maggiore, scendendo sul ghiaccio contro Lituania e Corea del Sud.

