Il 3 settembre a Milano Laureus Charity Night per 25 anni Fondazione

"Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di ispirare e unire le persone in una maniera che pochi di noi possono fare. Parla ai giovani in un linguaggio che loro capiscono. Lo sport ha il potere di creare speranza dove c'è disperazione. È più potente dei governi nel rompere le barriere razziali, ed è capace di ridere in faccia a tutte le discriminazioni". Le parole pronunciate da Nelson Mandela, a Montecarlo, nel 2000, in occasione della prima edizione dei Laureus World Sports Awards, gli Oscar dello sport, riecheggiano ancora oggi più forti che mai. E a distanza di 25 anni ispirano l'11/a edizione della Laureus Charity Night, l'evento annuale di fundraising a supporto del lavoro di Fondazione Laureus Sport for Good Italia ETS. La serata benefica, in programma mercoledì 3 settembre, al teatro Franco Parenti di Milano (via Pier Lombardo 14), riunirà anche quest'anno i campioni dello sport e le stelle dello spettacolo per sostenere il futuro di bambine e bambini in difficoltà, che proprio grazie al lavoro sul campo della Fondazione costruiscono il proprio futuro. La conduzione sarà affidata a Pierluigi Pardo, Ambassador di Laureus Italia, mentre il catering anche quest'anno sarà curato da GUD, sempre con la supervisione dello chef Stefano Cerveni. Tra i partner della serata Arca Fondi SGR, Richemont, IWC e Ferrari Trento.