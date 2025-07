E' morto Hulk Hogan: la leggenda del wrestling aveva 71 anni

All'anagrafe Terry Eugene Bollea, Hulk Hogan è stato il wrestler professionista più famoso degli anni Ottanta. Un idolo per intere generazioni e un'icona nel mondo dello sport e dello spettacolo che, insieme ad altri atleti come André the Giant, Randy Savage, The Undertaker, King Kong Bundy e Ultimate Warrior, ha trascinato lo show della lega WWF (World Wrestling Federation) al successo planetario trasformandolo in un fenomeno culturale globale e in uno spettacolo di intrattenimento per famiglie.