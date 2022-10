Tom Brady e Gisele Bundchen si separano: divorzio imminente?

LA COPPIA SCOPPIA

Dopo 13 anni insieme e due figli, l'amore giunge al capolinea e la carriera... continua

© Getty Images Non è un periodo d'oro per le coppie del mondo dello sport. Dopo Piquè e Shakira, passando per la separazione shock di Totti e Ilary, si arriva a un'altra rottura inaspettata: quella tra la star del football americano Tom Brady e la modella Gisele Bundchen. A lanciare lo scoop il tabloid inglese The Sun, secondo il quale la causa dello strappo tra Bundchen e Brady starebbe tutta nella volontà del quarterback di continuare a giocare. Già di recente, infatti, l'ex modella di Victoria's Secret si era lamentata a mezzo stampa per l'assenza del marito sia in casa che con i figli. E oggi, a quanto pare, la situazione avrebbe preso la via del non ritorno.

Vedi anche nfl NFL: Tom Brady annuncia il ritiro: "È tempo di dedicarmi ad altro" Diverse voci vicine alla coppia, infatti, sostengono che i due coniugi vivano ormai separati da qualche mese e che il divorzio sarebbe imminente, con gli avvocati già attivi nella spartizione del patrimonio: un impero da 600 milioni di dollari, tra quelli guadagnati da lui e quelli portati a casa da lei tra sfilate e linee di moda. E nonostante il riserbo dell'ormai ex coppia, Gisele e Tom sembrerebbero aver già trovato un accordo per l’affidamento congiunto dei loro due figli, Benjamin e Vivien. Oltre a Jack, il figlio che Brady ha avuto dalla ex compagna Bridget Moynahan.

Non sono dunque bastati 13 anni di matrimonio e due figli: nonostante l'annuncio del ritiro a inizio 2022, il campione dei Tampa Bay Buccaneers ha infatti scelto la carriera, confermando la sua presenza in squadra per almeno tutta la prossima stagione. E c'è chi dice che sia stato proprio l'incontro all'Old Trafford con il cinque volte Pallone d'Oro Cristiano Ronaldo a fargli cambiare idea: il 37enne portoghese, infatti, dopo aver segnato una clamorosa tripletta contro il Tottenham, avrebbe fatto venire voglia a Brady di continuare a dimostrare il suo valore in campo in barba all'età.