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Simone Biles shock: "Ho quasi perso la vita", il racconto del ricovero d'urgenza

Simone Biles racconta sui social il ricovero d'urgenza: "Ho quasi perso la vita". La ginnasta rassicura i fan, ma mantiene il riserbo

07 Giu 2026 - 12:47
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Simone Biles © instagram

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Momenti di grande paura per Simone Biles. La fuoriclasse della ginnastica artistica ha rivelato attraverso i social di essere stata ricoverata d'urgenza nei giorni scorsi dopo una grave emergenza medica che, come ha scritto lei stessa, avrebbe potuto costarle la vita. La sette volte campionessa olimpica ha pubblicato una foto che la ritrae con diversi braccialetti ospedalieri al polso, accompagnandola con un messaggio che ha immediatamente allarmato milioni di tifosi in tutto il mondo.

"Di solito non condivido cose di questo tipo perché tengo molto alla mia privacy, ma il fatto di aver quasi perso la vita non era certamente nei miei programmi questa settimana" ha scritto l'atleta americana. Biles ha definito l'accaduto come "una delle esperienze più spaventose della mia vita", spiegando che il momento è stato reso ancora più difficile dall'assenza del marito, Jonathan Owens, impegnato lontano da casa per gli allenamenti con la sua squadra Nfl.

La ginnasta non ha fornito ulteriori dettagli sulla natura del problema medico che ha richiesto il ricovero, preferendo mantenere il massimo riserbo sulle cause dell'accaduto. Ha però rassicurato i suoi sostenitori sulle proprie condizioni attuali, spiegando di aver trascorso gli ultimi giorni a letto per recuperare le energie e di essere ora seguita dai familiari e dagli amici più stretti.

© instagram

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"Spiegherò tutto prima o poi", ha aggiunto, ringraziando pubblicamente le persone che le sono state vicine con visite, messaggi e fiori durante la convalescenza. La notizia ha rapidamente fatto il giro del mondo, suscitando una vasta ondata di affetto nei confronti della campionessa statunitense, considerata una delle più grandi ginnaste della storia.

A 29 anni, Biles continua a essere un punto di riferimento assoluto dello sport mondiale. Dopo aver conquistato quattro ori olimpici a Rio 2016, aveva affrontato un difficile periodo legato alla salute mentale durante i Giochi di Tokyo 2021, prima di tornare al vertice con nuove medaglie olimpiche e mondiali. Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle cause dell'emergenza medica né sui tempi del completo recupero della campionessa americana. 

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