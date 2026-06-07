Simone Biles shock: "Ho quasi perso la vita", il racconto del ricovero d'urgenza

Momenti di grande paura per Simone Biles. La fuoriclasse della ginnastica artistica ha rivelato attraverso i social di essere stata ricoverata d'urgenza nei giorni scorsi dopo una grave emergenza medica che, come ha scritto lei stessa, avrebbe potuto costarle la vita. La sette volte campionessa olimpica ha pubblicato una foto che la ritrae con diversi braccialetti ospedalieri al polso, accompagnandola con un messaggio che ha immediatamente allarmato milioni di tifosi in tutto il mondo.