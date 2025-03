Ginnastica ritmica, Emanuela Maccarani non confermata dt: "Ciclo esaurito"

Alcune ore dopo la diffusione della notizia è arrivata anche la reazione da parte della stessa allenatrice delle Farfaelle, rimossa anche dall'incarico di dt: "L'ho saputo dai social e parallelamente mi è arrivata la lettera di licenziamento dalla federazione senza nessun preavviso telefonico o verbale da parte del presidente che ho anche avuto modo di incontrare venerdì scorso l'ultima volta - ha detto a LaPresse -. Dove appunto palesava la possibilità per la direzione tecnica ma assolutamente non mi aveva detto nulla per quanto riguardava la questione della squadra. Il presidente Andrea Facci "rimanda comunque la decisione al consiglio federale - precisa Maccarani, alla guida delle azzurre da 30 anni - la nomina di dt compete a lui mentre la scelta della altre cariche sono di competenza del consiglio federale. Ma io fino alle 14 non sapevo assolutamente nulla, come del resto le ragazze, la situazione è veramente drammatica. Da domani mattina non posso più venire in palestra"