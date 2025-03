Abusi ginnastica, Gip: imputazione coatta Maccarani, andrà a processo

Nel settembre 2023 il tribunale federale della Federginnastica, riunitasi in camera di consiglio, aveva ammonito Emanuela Maccarani, l'allenatrice delle Farfalle azzurre della ginnastica ed ex direttrice dell'Accademia federale di Desio, accusata da alcune ex allieve (Nina Corradini e Anna Basta) di abusi e violenze psicofisiche. Assolta per non aver commesso il fatto la sua collaboratrice Olga Tishina. Maccarani era stata "ammonita per aver pronunciato in più occasioni espressioni inadeguate nel corso degli allenamenti". Il procuratore federale, Michele Rossetti, nel corso nel dibattimento aveva difeso la ct delle Farfalle e attaccato le ginnaste che hanno denunciato i presunti abusi: "Non sono emersi atti o prove significative, Maccarani è colpevole di peccato di affetto, ha cercato di far recuperare Basta determinando un disagio". Nel novembre 2024 Basta e Corradini avevano presentato una segnalazione alla Procura Generale del Coni, alla Commissione Federale di Garanzia della Federginnastica e alla Procura Federale della Federginnastica per chiedere la riapertura delle indagini. Oggi il colpo di scena.