Ginnastica: Mondiali ritmica, Raffaeli vince l'argento nel cerchio e nella palla

Doppia medaglia d'argento per Sofia Raffaeli ai Mondiali di Ginnastica ritmica in corso a Valencia. La 19enne ginnasta marchigiana ha chiuso al secondo posto nella specialità cerchio: la medaglia d'oro nè andata alla tedesca Daria Varfolomeev e il bronzo all'ungherese Fanni Pigniczki. Poco dopo la campionessa del mondo in carica e vincitrice lo scorso mese di luglio della World Cup 2023 ha ottenuto lo stesso piazzamento nella palla, sempre alle spalle della Varfolomeev (35.800).