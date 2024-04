Europei di atletica leggera, Armand Duplantis torna a Roma per volare nel salto con l'asta

Continua ad arricchirsi il pacchetto di atleti che prenderanno parte agli Europei di atletica leggera in programma a Roma il prossimo giugno. L'appuntamento, fondamentale per preparare le Olimpiadi Estive di Parigi 2024, vedrà al via anche il primatista mondiale di salto con l'asta Armand Duplantis che si affiancherà alla velocista olandese Femke Bol. Dominatore incontrastato della disciplina ormai da qualche anno, il fuoriclasse svedese è stato pre-selezionato dalla propria nazionale con l'obiettivo di conquistare il terzo titolo continentale consecutivo.