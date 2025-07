Basket: dalla Germania alla Sardegna, per la Dinamo Lab c'è Saaid

Da quel momento è costretto sulla sedia a rotelle, ma non si arrende. Il basket in carrozzina diventa la chiave della sua rinascita: "Uno dei fattori più determinanti dopo l'incidente è stato il basket in carrozzina - ha dichiarato Saaid - nonostante le difficoltà di adattamento iniziali, nel corso degli anni mi sono innamorato di questo sport". "La proposta della Dinamo Lab mi ha convinto perché è una società in crescita, e mi è sembrata un'ottima realtà dove poter tornare in Italia e continuare il mio percorso. Penso che guardando all'ultima stagione si possa intuire il grande potenziale della squadra, un potenziale che purtroppo non è stato espresso con continuità ma solo negli ultimi mesi. Con i nuovi innesti e con tanto lavoro, possiamo portare la Dinamo Lab a un livello più alto. È una società che sta cercando di strutturarsi al meglio e credo che sia arrivato il momento di alzare l'asticella. Ho avuto modo di parlare con coach Matt Foden, che già conoscevo. Una persona che stimo molto. La sua presenza è stata sicuramente un motivo in più per accettare questa sfida. Mi piace il suo approccio e il suo modo di lavorare: mi ha trasmesso fiducia e tanta voglia di iniziare. Ho deciso di intraprendere questa nuova avventura perché voglio tornare a giocare nel mio Paese e, perché no, provare a competere con le squadre che da anni dominano la scena italiana. Se riusciremo a trovare la giusta sinergia e a esprimere al meglio il nostro gioco, sono convinto che potremo giocarcela con tutti. Non vedo l'ora di iniziare", ha commentato il cestista.