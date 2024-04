Europei, Bol è pronta a lanciare la sfida nei 400 ostacoli: "Roma e l'Olimpico sono fantastici"

ATLETICA LEGGERA

La primatista mondiale ha annunciato la propria partecipazione alla rassegna continentale in programma nella Capitale dal 7 al 12 giugno prossimi

© Fidal/Colombo La prestazione da record del mondo la terrà in serbo probabilmente per le Olimpiadi, ma vedere Femke Bol impegnata agli Europei di atletica leggera sarà comunque un grande privilegio per gli appassionati italiani. La rassegna, in programma a Roma dal 7 al 12 giugno, vedrà al via anche la campionessa iridata nei 400 metri ostacoli, pronta a difendere il titolo continentale conquistato due anni fa a Monaco di Baviera, ma soprattutto decisa a portare anche all'aperto quanto già visto ai Mondiali Indoor dove ha realizzato il miglior crono della storia.

"Non vedo l’ora. Ho sempre amato Roma e ho disputato lì una delle mie prime Diamond League ai tempi del Covid. In uno stadio enorme c’erano solo poche persone presenti sugli spalti perché allora il pubblico non poteva entrare. Due anni dopo ero di nuovo lì e c’era Gianmarco Tamberi che saltava, facendo impazzire i tifosi - ha spiegato Bol in un'intervista rilasciata alla European Athletics -. Gli italiani impazziscono letteralmente, sono un pubblico così caldo. Penso che lo stadio e la pista dello Stadio Olimpico siano fantastici”.

La finale dei 400 ostacoli sarà in programma la sera di martedì 11 giugno quando si disputerà anche la finale del salto in alto, un'occasione per vedere l'Olimpico riempito in ogni sua postazione e che rende ancor più affascinante la struttura capitolina agli occhi della campionessa orange che non scenderà in pista sul giro secco.

"Mi piace la pista di riscaldamento con le grandi statue intorno, a Roma c’è una bella atmosfera e il clima è buono. Devo dire che anche gli italiani sono molto gentili. Ho corso diverse volte lì, fanno il tifo per tutti e sperano che ognuno di noi possa ottenere il miglior risultato possibile - ha concluso Bol -. Stavolta a differenza di Monaco non proverò la doppietta individuale 400 piani-400 ostacoli, sarebbe troppo in questa fase della stagione”.