Dramma nello sci alpinismo: morta la stella Mirko Lupo Olcelli in un incidente

© Fisi

Dramma nel mondo degli sport invernali italiani. Nella giornata di lunedì ha perso la vita Mirko Lupo Olcelli, tesserato per lo Sci Club Alta Valtellina ed elemento di spicco della squadra nazionale under 20 di sci alpinismo. Colpa di un incidente stradale, col 18enne che si è scontrato frontalmente con un altro mezzo che sopraggiungeva in senso opposto in località Santa Caterina Valfurva, in provincia di Sondrio. Colpa probabilmente del ghiaccio presente sulla carreggiata.