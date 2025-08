Della Bordella: "Il Fitz Roy in inverno è un sogno, sulla 'Casarotto' sarà speciale"

“Sono stato così tante tante volte in Patagonia nell'estate australe (il nostro inverno, ndr), che era uno sbocco logico andare a vedere le montagne che mi sono più care in un contesto diverso. L’idea nasce dalla curiosità di scoprire qualcosa che già conosco, ma sotto un aspetto nuovo. L’alpinismo invernale non fa parte storicamente del mio background, ma mi stimola l’idea di mettermi alla prova e conoscere un terreno diverso. Il Fitz Roy in inverno è un sogno, e farlo sulla Casarotto, che ho già salito in estate, ha un significato speciale. Per Marco Majori c’è anche un legame personale, visto che suo padre è stato uno dei compagni di cordata di Renato Casarotto: così questa linea è diventata la scelta naturale.”