Oro olimpico Weissensteiner si congeda dai carabinieri

Con il mese di luglio il brigadiere capo Gerda Weissensteiner, classe 1969, ha concluso il proprio servizio attivo presso il Centro Carabinieri Addestramento Alpino di Selva di Val Gardena, congedandosi ufficialmente dall'Arma dei Carabinieri. Entrata a far parte da prima nel Centro Sportivo del Gruppo Forestale e poi in quello dell'Arma dei Carabinieri, Gerda Weissensteiner ha rappresentato "con straordinario onore l'Italia intera nelle più prestigiose competizioni sportive internazionali, distinguendosi come una delle atlete più versatili e vincenti della storia italiana degli sport invernali". Campionessa olimpica nello slittino con la medaglia d'oro conquistata a Lillehammer nel 1994 e medaglia di bronzo nel bob a Torino 2006, ha collezionato nel corso della sua carriera ben 11 medaglie ai Campionati Mondiali e 7 medaglie ai Campionati Europei, diventando simbolo di impegno, determinazione e spirito sportivo. Dopo il ritiro dall'attività agonistica, ha continuato a servire l'Arma con lo stesso rigore e passione, mettendo a disposizione la sua esperienza e contribuendo alla formazione del personale all'interno del Centro Carabinieri Addestramento Alpino. L'Arma dei Carabinieri esprime "la più profonda gratitudine per l'impegno profuso in tutti gli ambiti del servizio prestato e si porgono i migliori auguri per il futuro, nel segno della stima e del rispetto guadagnati in una carriera esemplare".