Espone bandiera palestinese al match Olimpia-Tel Aviv, multato

Il consigliere regionale lombardo del Patto Civico, Luca Paladini, ha ricevuto una multa di quasi 200 euro per aver esposto la bandiera palestinese al Forum di Milano durante la partita di Eurolega di basket dello scorso 20 novembre tra Olimpia Milano e Hapoel Tel Aviv. Fuori dal palazzetto, prima del match, c'era anche un presidio pro Pal a cui Paladini non era collegato. "Una volta dentro il Forum, quando è stata presentata in campo la squadra israeliana - racconta Paladini -, ho esposto per 10 secondi e in maniera pacifica la bandiera. Un gesto non violento fatto in silenzio. Un agente in borghese si è avvicinato, mi ha chiesto i documenti e di evitare di mostrare la bandiera. Io, a quel punto, me la sono messa tipo sciarpa". Questa mattina "mi ha chiamato il Commissariato di polizia della mia zona, qui a Milano. Devo andare a ritirare la notifica di una multa di poco inferiore ai 200 euro per questo. Mi si è accennato al telefono a una violazione delle regole interne al Palasport - conclude Paladini -. Sono letteralmente annichilito e ovviamente la cosa, per quanto mi riguarda, non finisce qui".