Atletica, Battocletti e Crippa alla Corsa di San Silvestro a Bolzano

La pluricampionessa Nadia Battocletti e il recordman delle lunghe distanze in Italia Yeman Crippa saranno al via della 51/a Corsa di San Silvestro "Boclassic" a Bolzano. L'annuncio è stato fatto dagli organizzatori della manifestazione del 31 dicembre. Crippa sarà per la decima volta al via. "Sono arrivato tante volte secondo o terzo, questa volte cercherò di salire finalmente sul gradino più alto", ha detto il trentino che attualmente si sta preparando alla maratona di Valencia, in programma il 7 dicembre. "La condizione c'è", ha commentato. La gara sui dieci chilometri a Bolzano per un maratoneta "può sempre servire, per provare altri ritmi. Sto ancora studiano la maratona che è una gara molto difficile. Valencia sarà un'altra occasione per conoscerci meglio", ha aggiunto Crippa. Il sindaco di Bolzano Claudio Corrarati ha ricordato che, con la recente inaugurazione del Waltherpark, gli atleti nell'ultimo tratto del percorso attraverseranno una parte della città completamente rifatta. Il governatore altoatesino ha evidenziato che questo evento sportivo internazionale, premiato dalla World Athletics, "coinvolge tutto il territorio". La gara elite maschile partirà alle ore 12.50, mentre alle 13.30 quella femminile. Non mancheranno, come ogni anno, la corsa Just for fun, la gara amatoriale Ladurner e quella giovanile Boclassic Raiffeisen.