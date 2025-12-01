3Tre e Madonna di Campiglio scendono in pista all’Auditorium Ducati di Bologna

Madonna di Campiglio è da sempre la casa dello sci grazie a 156 Km di piste che ne fanno la skiarea più grande del Trentino, ma il cuore dei campigliani da sempre batte anche per i motori. Negli ultimi anni sono stati il nove volte Campione del Mondo di motociclismo Marc Marquez e il tre volte iridato Pecco Bagnaia a richiamare l’attenzione e l’affetto degli appassionati in occasione delle presentazioni del Team Ducati Lenovo a Madonna di Campiglio. Un intreccio che si preannuncia anche il leitmotiv della quarta tappa del 3Tre on Tour, in programma mercoledì 4 dicembre all’Auditorium Ducati di Borgo Panigale a Bologna. Dopo aver portato a Londra, Milano e Oslo la storia e il fascino dello slalom notturno di Coppa del Mondo, la cui 72.esima edizione è in programma il prossimo 7 gennaio 2026 (1a manche ore 18:00, 2a manche ore 21:00, diretta TV su Rai 2 ed Eurosport/Discovery+), il tour promozionale della classica campigliana tornerà nella città che ha dato i natali al leggendario Alberto Tomba, tre volte vincitore sul Canalone Miramonti, l’ultima esattamente 30 anni fa, nel dicembre 1995. All’evento di Bologna, organizzato in collaborazione tra il Comitato 3Tre e APT Madonna di Campiglio, prenderanno parte, oltre al Presidente della 3Tre Lorenzo Conci, al Presidente e il Direttore di APT Madonna di Campiglio, Tullio Serafini e Matteo Bonapace, anche l’Amministratore Delegato di Ducati Corse Stefano Domenicali, il Direttore di Funivie Campiglio Bruno Felicetti, l’Ambassador della 3Tre Giorgio Rocca (ultimo vincitore italiano dello slalom di Coppa del Mondo esattamente 20 anni fa) e il pilota di Ducati Corse Michele Pirro. "Il legame tra la 3Tre, Madonna di Campiglio, la città di Bologna e il mondo dei motori è parte integrante della nostra storia e della nostra identità”, ha dichiarato Lorenzo Conci, Presidente del Comitato 3Tre. – “Tornare a Bologna, nel cuore della Motor Valley e nell’auditorium di una casa iconica come Ducati, significa celebrare un patrimonio fatto di passione, tradizione e grandi campioni.”Oltre ad un posizionamento premium, fondato sui valori di eccellenza e innovazione, Madonna di Campiglio e Ducati condividono anche un legame di amicizia e l’appartenenza alla Fondazione Altagamma, l'associazione che riunisce le principali aziende dell'alta industria culturale e creativa, promuovendo l'eccellenza del "Made in Italy" nel mondo. Proprio nel segno della qualità e della cura dell’esperienza dei visitatori, Madonna di Campiglio vara in questa stagione sciistica “il Numero Ideale”, il sistema che limiterà il numero massimo di skipass acquistabili, soprattutto nelle giornate di maggiore richiesta. Dal 28 dicembre al 5 gennaio e dal 14 al 22 febbraio torneranno inoltre le aperture anticipate con “Scia prima”, mentre la “Pista Ribattuta” offrirà ogni giorno, dopo la preparazione di mezzogiorno, un tracciato perfetto sulla pista Vagliana in zona Grosté.