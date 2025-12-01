Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Dall'Emilia Romagna al Piemonte passando per il Colle delle Finestre, presentato il percorso del Giro d'Italia Women 2026

01 Dic 2025 - 16:24
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

 E’ stato presentato questo pomeriggio presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, il percorso ufficiale del Giro d’Italia Women 2026, organizzato per il terzo anno consecutivo da RCS Sports & Events.

Partenza il 30 maggio da Cesenatico e gran finale domenica 7 giugno a Saluzzo, dopo nove tappe – una in più rispetto alle precedenti due edizioni – per un totale di 1.153,7 km e 12.500 metri di dislivello. Sono due gli arrivi in salita in programma: la quarta tappa Belluno–Nevegal Tudor ITT e l’ottava Rivoli–Sestriere che, oltre all’ascesa finale, vedrà le atlete scalare per la prima volta nella storia della corsa il Colle delle Finestre, Cima Alfonsina Strada di questa edizione. 

Il vernissage è stato presentato da Pierluigi Pardo e Barbara Pedrotti, con interviste dalla platea curate da Paolo Pacchioni di RTL 102.5, radio ufficiale del Giro d’Italia Women. All’evento hanno partecipato numerosi volti noti dello sport, dello spettacolo, delle istituzioni e delle aziende partner della Corsa Rosa. Sul palco sono intervenuti, tra gli altri, i vincitori delle ultime edizioni al maschile e al femminile, Simon Yates e Elisa Longo Borghini, oltre al due volte vincitore Vincenzo Nibali.

Tra le autorità presenti, una delegazione della Bulgaria composta dal Primo Ministro Rosen Zhelyazkov, dal Ministro del Turismo Miroslav Borshosh e dal Ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili Ivan Peshev. Per le istituzioni italiane hanno partecipato con un videomessaggio Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani; Luciano Buonfiglio, Presidente del CONI; Cordiano Dagnoni, Presidente della Federazione Ciclistica Italiana; Roberto Pella, Presidente della Lega del Ciclismo Professionistico e Matteo Zoppas, Presidente di ICE.

A fare gli onori di casa l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato. Presenti anche i vertici del Gruppo RCS: Urbano Cairo, Presidente di RCS MediaGroup; Paolo Bellino, Amministratore Delegato di RCS Sports & Events; Mauro Vegni, Direttore del Giro d’Italia, e Stefano Barigelli, Direttore de La Gazzetta dello Sport.

IL PERCORSO DEL GIRO D'ITALIA WOMEN 2026

30.05.2026 Tappa n. 1 Cesenatico-Ravenna, 139 km
31.05.2026 Tappa n. 2 Roncade H-Farm-Caorle, 146 km
01.06.2026 Tappa n. 3 Bibione-Buja, 154 km
02.06.2026 Tappa n. 4 Belluno-Nevegal Tudor ITT, 12.7 km
03.06.2026 Tappa n. 5 Longarone-Santo Stefano di Cadore, 138 km
04.06.2026 Tappa n. 6 Ala-Brescello, 155 km
05.06.2026 Tappa n. 7 Sorbolo Mezzani-Salice Terme, 165 km
06.06.2026 Tappa n. 8 Rivoli-Sestriere, 101 km
07.06.2026 Tappa n. 9 Saluzzo-Saluzzo, 143 km

Ultimi video

01:52
DICH BRIGNONE ALLA RIPRESA 27/11 DICH

Brignone: "Per me un punto di partenza"

00:58
DICH VOLANDRI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Volandri: "Pietrangeli"un esempio, il primo a insegnarci a vincer"

02:46
DICH GIORGIO MENESCHINCHERI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Meneschincheri: "Pietrangeli ci ha lasciato con il sorriso, un vero gentiluomo"

03:33
DICH BINAGHI SU PIETRANGELI PER SITO 1/12 DICH

Binaghi: "Pietrangeli è stato per decenni il tennis italiano nel mondo"

01:28
Vero Volley per le donne

Vero Volley per le donne

01:45
Perugia non ha rivali

Perugia non ha rivali

02:03
Addio a Pietrangeli

Addio a Pietrangeli

01:28
Da Bertolucci a Nadal

Da Bertolucci a Nadal

01:38
"Sinner è gajardo"

"Sinner è gajardo"

00:52
DICH BERTOLUCCI SU PIETRANGELI DICH

Bertolucci: "Pietrangeli, il primo grande nostro eroe tennistico"

04:32
DICH FIGLIO FILIPPO PIETRANGELI 1/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Molto commosso: un onore essere suo figlio"

01:39
SRV RICORDO PIETRANGELI OK

Leggenda Pietrangeli, un'ironia sferzante: "Se piove al mio funerale, rimandiamo"

Davide De Zan
01:03
Sci, vince Brennsteiner

Sci, vince Brennsteiner

00:35
MCH GIOCATORI MANGIANO IL TACCHINO MCH

Il terzo tempo dell'Nfl è a base di... tacchino

01:05
NFL THANKSGIVINGS MCH

I Cincinnati Bengals piegano i Baltimore Ravens nella giornata del Thanksgiving Day

01:52
DICH BRIGNONE ALLA RIPRESA 27/11 DICH

Brignone: "Per me un punto di partenza"

I più visti di Altri Sport

NFL THANKSGIVINGS MCH

I Cincinnati Bengals piegano i Baltimore Ravens nella giornata del Thanksgiving Day

SRV RICORDO PIETRANGELI OK

Leggenda Pietrangeli, un'ironia sferzante: "Se piove al mio funerale, rimandiamo"

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

MCH FEDERICA BRIGNONE A CERVINIA MCH

Il ritorno di Federica Brignone sulla neve

MCH GIOCATORI MANGIANO IL TACCHINO MCH

Il terzo tempo dell'Nfl è a base di... tacchino

Sci, vince Brennsteiner

Sci, vince Brennsteiner

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
16:26
Espone bandiera palestinese al match Olimpia-Tel Aviv, multato
16:24
Dall'Emilia Romagna al Piemonte passando per il Colle delle Finestre, presentato il percorso del Giro d'Italia Women 2026
15:36
Pietrangeli, il messaggio di Mattarella: "Autentico dispiacere, cordoglio e vicinanza ai familiari"
15:16
Volley: Fipav e Invimit Sgr insieme per impianti in aree pubbliche dismesse
15:04
Sci alpino, Mathiou e Agnelli sul podio in Coppa Europa