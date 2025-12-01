Dall'Emilia Romagna al Piemonte passando per il Colle delle Finestre, presentato il percorso del Giro d'Italia Women 2026

© Ufficio Stampa
E’ stato presentato questo pomeriggio presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, il percorso ufficiale del Giro d’Italia Women 2026, organizzato per il terzo anno consecutivo da RCS Sports & Events.
Partenza il 30 maggio da Cesenatico e gran finale domenica 7 giugno a Saluzzo, dopo nove tappe – una in più rispetto alle precedenti due edizioni – per un totale di 1.153,7 km e 12.500 metri di dislivello. Sono due gli arrivi in salita in programma: la quarta tappa Belluno–Nevegal Tudor ITT e l’ottava Rivoli–Sestriere che, oltre all’ascesa finale, vedrà le atlete scalare per la prima volta nella storia della corsa il Colle delle Finestre, Cima Alfonsina Strada di questa edizione.
Il vernissage è stato presentato da Pierluigi Pardo e Barbara Pedrotti, con interviste dalla platea curate da Paolo Pacchioni di RTL 102.5, radio ufficiale del Giro d’Italia Women. All’evento hanno partecipato numerosi volti noti dello sport, dello spettacolo, delle istituzioni e delle aziende partner della Corsa Rosa. Sul palco sono intervenuti, tra gli altri, i vincitori delle ultime edizioni al maschile e al femminile, Simon Yates e Elisa Longo Borghini, oltre al due volte vincitore Vincenzo Nibali.
Tra le autorità presenti, una delegazione della Bulgaria composta dal Primo Ministro Rosen Zhelyazkov, dal Ministro del Turismo Miroslav Borshosh e dal Ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili Ivan Peshev. Per le istituzioni italiane hanno partecipato con un videomessaggio Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani; Luciano Buonfiglio, Presidente del CONI; Cordiano Dagnoni, Presidente della Federazione Ciclistica Italiana; Roberto Pella, Presidente della Lega del Ciclismo Professionistico e Matteo Zoppas, Presidente di ICE.
A fare gli onori di casa l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato. Presenti anche i vertici del Gruppo RCS: Urbano Cairo, Presidente di RCS MediaGroup; Paolo Bellino, Amministratore Delegato di RCS Sports & Events; Mauro Vegni, Direttore del Giro d’Italia, e Stefano Barigelli, Direttore de La Gazzetta dello Sport.
IL PERCORSO DEL GIRO D'ITALIA WOMEN 2026
30.05.2026 Tappa n. 1 Cesenatico-Ravenna, 139 km
31.05.2026 Tappa n. 2 Roncade H-Farm-Caorle, 146 km
01.06.2026 Tappa n. 3 Bibione-Buja, 154 km
02.06.2026 Tappa n. 4 Belluno-Nevegal Tudor ITT, 12.7 km
03.06.2026 Tappa n. 5 Longarone-Santo Stefano di Cadore, 138 km
04.06.2026 Tappa n. 6 Ala-Brescello, 155 km
05.06.2026 Tappa n. 7 Sorbolo Mezzani-Salice Terme, 165 km
06.06.2026 Tappa n. 8 Rivoli-Sestriere, 101 km
07.06.2026 Tappa n. 9 Saluzzo-Saluzzo, 143 km