Dall'Emilia Romagna al Piemonte passando per il Colle delle Finestre, presentato il percorso del Giro d'Italia Women 2026

Il vernissage è stato presentato da Pierluigi Pardo e Barbara Pedrotti, con interviste dalla platea curate da Paolo Pacchioni di RTL 102.5, radio ufficiale del Giro d’Italia Women. All’evento hanno partecipato numerosi volti noti dello sport, dello spettacolo, delle istituzioni e delle aziende partner della Corsa Rosa. Sul palco sono intervenuti, tra gli altri, i vincitori delle ultime edizioni al maschile e al femminile, Simon Yates e Elisa Longo Borghini, oltre al due volte vincitore Vincenzo Nibali.