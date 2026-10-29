Dal Triglav al Mongioie: la Grande Traversata delle Alpi di Lorenzo D'Addario e Francesco Ratti

"Questa traversata ha accompagnato la mia fantasia e i miei sogni per molto tempo. Viverla e realizzarla è innanzitutto l'idea di come pensiero e azione quando entrano in simbiosi possono creare qualcosa di incredibile in termini di bellezza, scoperta, felicità e ascesi. Penso alle parole di Patrick Berhault che scrive: 'Mi hanno interrogato tante volte sulla incredibile difficoltà di un'avventura del genere. La difficoltà di un'impresa non si misura in base agli ostacoli incontrati. Essa dipende anzitutto dalla forza della nostra motivazione. Incredibile non è la difficoltà in sé, ma piuttosto la fortuna di avere avuto una voglia così intensa di affrontarla'. Questa traversata parla di questo. Dell'energia che circola dentro di noi che può rendere tutto positivo. Il contesto poi dove si svolge, per chi ama la 'scienza dei boschi’, è bellezza pura. Il senso della nostra presenza in questo mondo. Una simbiosi totale tra Uomo e Natura, dove noi siamo davvero una piccola parte di questo incredibile mondo".