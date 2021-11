Coni, il presidente Malagò pensa alle dimissioni: "Ipotesi concreta"

DOPO LA RIFORMA

Il presidente del Comitato olimpico è in difficoltà dopo la riforma dello sport italiano e non solo

Giovanni Malagò potrebbe dimettersi da presidente del Coni. "Un'ipotesi concreta", secondo quanto filtra dagli ambienti di Palazzo H, che potrebbe tramutarsi in un annuncio già prima di Natale. Il presidente del Comitato olimpico è tentato dal passo indietro per la difficile situazione che si è venuta a creare dopo la riforma dello sport italiano e la divisione delle funzioni e dei ruoli con il nuovo ente Sport e Salute.

Tanti i problemi sul tavolo che spingono Malagò a una profonda riflessione, riferiscono fonti vicine al Coni, non ultimi quelli strettamente legati proprio all'organizzazione e al funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano. "Se non si risolvono i problemi andrò da Draghi a chiedere come possiamo gestire un ente pubblico senza pianta organica", è il pensiero di Malagò, preoccupato anche per la mancata partenza della società incaricata di realizzare le opere infrastrutturali per i Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina.