La premiazione è in programma per Sabato 28 Novembre a Pero dalle ore 20.30 in occasione dello spettacolo “Rissa Reale”, e sarà anche possibile incontrare personalmente Dan Peterson in un Meet & Greet per scattare qualche foto e farsi autografare dei cimeli da collezione.

I posti ancora disponibili sono pochissimi, tutte le informazioni su come prenotarsi sono sulle pagine social Milano Wrestling.

Un appuntamento FENOMENALE!