Clamoroso Trump: domenica sarà al Super Bowl

La notizia ha del clamoroso: Donald Trump sarà il primo presidente degli Stati Uniti in carica a partecipare al Super Bowl. Sarà a New Orleans (dove l'evento torna dopo 12 anni) tra gli spettatori della sfida tra i Kansas City Chiefs e i Philadelphia Eagles che sarà trasmessa domenica 9 febbraio in diretta da Italia 1 a partire dalle 0.15.

Non si sa per che squadra tiferà ma, come riporta il Guardian, pare che tra i Chiefs vi siano alcuni sostenitori che hanno aderito al movimento MAGA tra cui la moglie di Mahones, il quarterback di Kansas City.

Trump rilascerà anche un’intervista che andrà in onda durante lo show prepartita di Fox, l’emittente statunitense che trasmetterà l'evento negli States.

La presenza di Trump al Ceasars Superdome alzerà i livelli di sicurezza dopo che, poco più di un mese fa, un attentatore ha caricato la folla che celebrava Capodanno a Bourbon Street uccidendo 14 persone. Il Super Bowl è designato come “NSSE”, un evento di sicurezza speciale nazionale, che richiede una particolare strategia di governo.