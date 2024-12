Super Bowl 2025, dove si giocherà? New Orleans pronta a tornare il tempio del football americano

A ospitare il Super Bowl numero LIX la NFL ha deciso di puntare sul Caesars Superdome, struttura particolarmente cara al celebre evento considerato che il titolo è stato messo in palio per otto volte. La prima volta che la lega ha scelto l'impianto della Louisiana nel 1978 con la vittoria dei Dallas Cowboys sui Denver Broncos, tornando più volte a cavallo fra gli Anni Ottanta e Novanta. Situato nel quartiere Central Business District, accanto alla New Orleans Arena, il Caesar Superdome è la casa dei New Orleans Saints e può arrivare a ospitare fino a 73208 persone venendo impiegato anche per altri eventi come il PPV WWE WrestleMania. L'ultima volta che la struttura ha ospitato il Super Bowl risale al 2013 quando i Baltimore Ravens sconfissero i San Francisco 49ers per 34-31, tuttavia non va dimenticato come New Orleans abbia vissuto fra il 1970 e il 1975 l'euforia della finale per ben tre volte all'interno del Tulane Stadium.