Ciclone Montha: due alpinisti italiani morti e tre dispersi in Nepal

Come scrive l'Everest Chronicle, le attività di arrampicata e trekking sono state gravemente colpite negli ultimi sei giorni dal ciclone Montha che ha portato piogge e neve diffuse in tutto il paese. Il Panpari Himal, situato nella remota regione occidentale del Nepal di Gorkha, è raramente scalato e si trova in una sezione aspra dell'Himalaya che sperimenta condizioni meteorologiche estreme e imprevedibili.L'incidente è avvenuto in mezzo al peggioramento delle condizioni meteorologiche in tutto l'Himalaya innescato dal ciclone Montha, che ha portato piogge e neve diffuse negli ultimi giorni, interrompendo voli, missioni di soccorso e programmi di trekking. Le autorità hanno detto che la scarsa visibilità e i forti venti hanno reso estremamente difficili le operazioni di soccorso aereo. L'autunno è la seconda stagione di arrampicata più affollata del Nepal dopo la primavera ed è tipicamente favorito da alpinisti e trekker per il suo clima stabile e il cielo limpido. Tuttavia, le tempeste di fine stagione di quest'anno hanno avuto un forte impatto sulle spedizioni in diverse regioni. Secondo il Dipartimento del Turismo, circa millequattrocento alpinisti provenienti da un'ottantina di Paesi hanno ricevuto i permessi per tentare varie vette questo autunno.