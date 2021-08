Vuelta, terza tappa: Taaramae domina il Picon Blanco e conquista la maglia rossa

CICLISMO

Il corridore estone fa l’impresa sulle montagne spagnole e diventa leader della corsa

Splendida vittoria di Rein Taaramae della Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux nella terza tappa della Vuelta 2021: un successo doppio per il ciclista estone che strappa anche la maglia rossa a Primoz Roglic. Nella prima giornata dedicata agli scalatori, con 202 chilometri e tre gran premi della montagna da Santo Domingo de Silos a Picon Blanco, il 34enne precede sul traguardo Dombrovski ed Elissonde con il tempo di 5h 16’ 57’’.

Sono Dombrovski, Calmejane, Amezqueta, Elissonde e Taaramae a staccarsi per primi dal gruppo di testa e dare il via a una gara nella gara negli ultimi chilometri. I cinque corridori si danno il cambio nel dettare il ritmo, con Calmejane che più di tutti prova la sortita personale e infatti è costretto ad abbandonare la salita, mentre anche Amezqueta fatica e viene lasciato indietro. Diventa una storia a tre negli ultimi metri con Dombrovski, Calmejane e Taaramae: è quest’ultimo a scattare e lasciare tutti fermi facendo il vuoto a due chilometri dal traguardo nonostante il fortissimo vento contrario, con il tempo di 5h 16’ 57’’.