Vuelta: Roglic trionfa e accorcia su Carapaz nella generale

Primoz Roglic vince l'ottava tappa della Vuelta. Il corridore della Jumbo-Visma trionfa per la seconda volta in una frazione dell’edizione 2020 della corsa iberica anticipando Richard Carapaz dopo un gran duello nella salita finale. Il successo nella Logroño-Alto de Moncalvillo consente allo sloveno di accorciare in classifica generale: l’ecuadoriano della Ineos Grenadiers resta in maglia rossa, ma ora il vantaggio su Roglic è di soli 13”.