Vuelta, quarta tappa: Groves vince in volata, Evenepoel resta in maglia rossa  

VUELTA

L'australiano dell'Alpecin-Deceuninck batte negli ultimi metri Molano, tutto invariato in classifica generale

Evenepoel, maschera di sangue: scontro con una donna dopo il traguardo









© Twitter 1 di 6 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La quarta tappa della Vuelta 2023 va a Kaden Groves. L'australiano dell'Alpecin-Deceuninck si impone in volata all'arrivo di Tarragona, anticipando proprio negli ultimi metri Juan Sebastian Molano (UAE Emirates), con Edward Theuns (Lidl-Trek) terzo. Il primo degli italiani è Andrea Vendrame, (AG2R Citroen), decimo a +6". Non cambia la classifica generale: il leader resta Remco Evenepoel, che conserva i 5" di vantaggio su Enric Mas.

Una tappa di transizione quella della Vuelta 2023 che parte da Andorra e arriva a Tarragona: se l'aggiudica comunque l'Alpecin-Deceuninck grazie a Kaden Groves, che nel finale beffa Molano e si prende anche la maglia verde ai danni di Andrea Vendrame. Una frazione che non stravolge la classifica generale, con Evenepoel ancora leader.

La partenza è subito caratterizzata dai tre battistrada che guideranno fino a pochi km dal traguardo: l'argentino della Lotto Dstny Eduardo Sepulveda e due padroni di casa, Ander Okamika (Burgos-BH) e David Gonzalez (Caja Rural-Seguros). Il piccolo gruppo resta in vantaggio e si prende tutti i punti a disposizione nei due GPM di giornata, ma viene raggiunto a 10 km dal traguardo, quando è ormai evidente l'arrivo in volata. L'unico colpo di scena è una caduta che coinvolge Buitrago (Bahrain Victorious) e Coquard (Cofidis). A meno di un km dalla fine della tappa, Molano parte e sembra assicurarsi la vittoria, ma crolla negli ultimi metri e favorisce lo scatto decisivo di Groves, che lo beffa. Terzo posto per Meuns, decimo Andrea Vendrame.

L'italiano dell'AG2R Citroen perde la maglia verde in favore proprio del vincitore di giornata, leader della classifica a punti a quota 75 contro i 62 dell'azzurro. La generale, invece, resta invariata: Evenepoel, arrivato dodicesimo al traguardo davanti a Vlasov, resta in vetta. Il belga della Soudal Quick-Step resta a +5" di vantaggio su Enric Mas (Movistar), con Lenny Martinez (Groupama-FDJ) a +11" e Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a +31". Mercoledì è in programma la quinta tappa, la Morella-Burriana, 186,5 km di collina con un GPM di seconda categoria: il Collado de la Ibola.