Vuelta: a Kuss la sesta tappa, Martinez nuova maglia rossa

CICLISMO

L'americano della Jumbo-Visma trionfa sul Pico del Buitre davanti al francese della Groupama-FDJ, nuovo leader della generale

© Getty Images La sesta tappa della Vuelta 2023 va a Sepp Kuss. L'americano della Jumbo-Visma taglia per primo il traguardo di Pico del Buitre anticipando Lenny Martinez (Groupama-FDJ) e Romain Bardet (DSM-Firmenich). Il primo dei due francesi sul traguardo si prende anche la maglia rossa, diventando il nuovo leader della classifica generale davanti proprio al vincitore di giornata. Più staccati Remco Evenepoel, Enric Mas e Jonas Vingegaard.

Sul Pico del Buitre arriva il primo ribaltone della Vuelta 2023. Cambia, e di molto, la classifica generale dopo la vittoria di giornata di Sepp Kuss e, soprattutto, il secondo posto di Lenny Martinez, nuova maglia rossa al termine della sesta frazione della corsa.

La svolta arriva proprio su una delle salite più dure di questo avvio della Vuelta: il Pico del Buitre, 11.1 km al 7.8% di pendenza media con picchi al 16%. Si parte con una fuga di 40 corridori che comprendono anche uomini di classifica come Martinez, ma anche Bardet, Landa, Soler, Kuss e Cattaneo, con il gruppo maglia rossa guidato invece da Movistar, Ineos e Soudal-Quick Step. Sul GPM, Kuss stacca tutti, inseguito dai due francesi, mentre dietro Evenepoel non riesce a reggere i ritmi dei dominatori del Tour Roglic e Vingegaard. Alla fine, la tappa va proprio a Sepp Kuss, che anticipa Lenny Martinez e Romain Bardet. Il distacco dal gruppo maglia rossa è però importantissimo, tanto che arriva il cambio in classifica.

Adesso, considerando anche gli abbuoni ottenuti, Lenny Martinez (Groupama-FDJ) è in testa con 8" di vantaggio su Sepp Kuss (Jumbo-Visma) e 51" sul padrone di casa dell'UAE Emirates Marc Soler. Decisamente più staccati i big, nei primissimi posti della generale prima della sesta tappa: Evenoepoel è a +2'47", con Mas a +2'50", Vingegaard a +2'52" e Roglic a +2'58". Venerdì è in programma la settima frazione, i 201 km della Utiel-Oliva: percorso pianeggiante che, sorprese a parte, non dovrebbe stravolgere i nuovi equilibri emersi sul Pico del Buitre.