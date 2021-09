Vuelta, doppietta capolavoro per Roglic: si prende tappa e maglia rossa

VUELTA

Lo sloveno della Jumbo-Visma vince il testa a testa con Bernal e trionfa a Lagos de Covadonga: ora è primo in classifica generale davanti a Mas e Lopez

Capolavoro di Primoz Roglic alla Vuelta: lo sloveno, dopo un lungo testa a testa, stacca all'ultima salita Egan Bernal e trionfa nella diciassettesima tappa. Dopo l'arrivo della Unquera-Lagos de Covadonga e la caduta nel corso della frazione di Odd Christian Eiking, inoltre, il corridore della Jumbo-Visma diventa il nuovo proprietario della maglia rossa davanti alle Movistar di Enric Mas (+2'22") e Miguel Angel Lopez (+3'11"). Getty Images

Un capolavoro in una tappa leggendaria: Primoz Roglic impone il suo evidente marchio sulla Vuelta 2021 grazie ad una clamorosa vittoria nella diciassettesima frazione, la Unquera-Lagos de Covadonga. 185.8 km nei quali succede di tutto: dagli avvicendamenti al comando alle cadute, passando per le decisive accelerazioni nel tratto centrale e all'ultima salita, e il tutto con la compagnia della pioggia. Lo sloveno si prende la maglia rossa con una grandissima prestazione, specialmente all'inizio del Gpm conclusivo.

Lo scatto che indirizza la tappa e che può stravolgere definitivamente la Vuelta arriva ai piedi de La Collada Llomena: Primoz Roglic ed Egan Bernal staccano il resto del gruppo, volando verso la virtuale leadership della classifica generale. La situazione cambia ulteriormente quando Odd Christian Eiking, impegnato nella rimonta, è protagonista di una caduta che coinvolge anche Aleksandr Vlasov, Jan Hirt e Carlos Verona. L'episodio, di fatto, toglie la maglia rossa dalle spalle del norvegese dell'Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux: a contendersela sono proprio Roglic e Bernal.

Ed è proprio a 7 km dall'arrivo, nell'ultima salita di giornata (12.5 km al 6.9% di pendenza media), che si decide la frazione: lo sloveno, con un'incredibile accelerazione, stacca il colombiano della Ineos Grenadiers, che non riesce a tenere il passo. Al traguardo di Lagos de Covadonga, è festa in solitaria: tutti i principali avversari di Roglic terminano a 1'35". A completare la giornata di grazia della Jumbo-Visma ci pensa Sepp Kuss, che vince la volata per il secondo posto davanti a Miguel Angel Lopez. Con una tappa semplicemente sensazionale, Primoz Roglic stravolge la classifica generale e si prende la maglia rossa: ora, la prima diretta inseguitrice dello sloveno è la Movistar, con Enric Mas secondo a +2'22" e Miguel Angel Lopez a +3'11".