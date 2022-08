Vuelta: Bennett conquista la seconda tappa, è sua la volata di Utrecht   

vuelta

Il corridore irlandese della Bora-Hansgrohe trionfa







© twitter È Sam Bennett della Bora-Hansgrohe a conquistare la seconda tappa della Vuelta 2022. 175,1 chilometri da s’Hertogenbosch a Utrecht in un percorso tutto pianeggiante, quindi perfetto per i velocisti. Il corridore irlandese chiude in 3:49:34 e precede sul traguardo Mad Pedersen (Trek-Segafredo) e Tim Merlier (Alpim-Deucenik). La maglia rossa da leader della corsa resta ancora all’olandese Robert Gesink (Jumbo-Visma).

Va a Sam Bennett della Bora-Hansgrohe la vittoria della tappa di oggi. Il corridore irlandese è bravissimo a superare in volata sul traguardo di Utrecht il danese della Trek-Segafredo e Tim Merlier del team Alpecin-Deceuninck con il tempo di 3h49’ e 34’’. Un finale perfetto per il corridore trentunenne, mentre Robert Gesink resta in maglia rossa dopo il successo di ieri. Tappa tutta in piano, con un gran premio della montagna e quindi perfetta per i velocisti. Neanche il tempo di partire che cinque corridori, Bol (Burgos), Azparren (Euskaltel Euskadi), Van Den Berg (Education EasyPost), Miquel (Equipo Kern Pharma) e Guernalac (Arkéa Samsic) a staccarsi e andare in fuga lasciandosi alle spalle anche la maglia rossa Gesink. A 100 km dal traguardo il gruppo guidato dalla Israel di Einhorn e dalla Alpecin di Merlier si porta a 45” dai fuggitivi che corrono compatti. A prendersi i primi punti GPM è Van Den Berg. Il corridore dell'Education EasyPost supera Guernalec e Miquel e si prende la maglia a pois. Quando mancano 57 km alla fine il gruppo si ricompatta trascinato dall’Alpecin-Fenix. Gli ultimi venti chilometri vedono il gruppo unito, alla fine nell’ultimo chilometro lanciato alla perfezione da Danny Van Poppel, Bennett taglia il traguardo per primo: quarta vittoria in carriera nella Vuelta.