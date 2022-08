Vuelta, 8a tappa: bis di Jay Vine a Collau Fancuaya, Evenepoel resta leader

CICLISMO VUELTA

Vince ancora la fuga alla Vuelta: l'australiano concede il bis ed è la nuova maglia a pois. Il belga della Quickstep resta il leader, con 28" su Mas e 1'01" su Roglic

© Getty Images L'ottava frazione della Vuelta di Spagna non ci regala l'atteso spettacolo. In una frazione molto bloccata tatticamente, la vittoria va a Jay Vine, che batte i compagni di fuga nell'ascesa verso Collau Fancuaya. Remco Evenepoel arriva a 1'20", precedendo Enric Mas e Primoz Roglic nel breve sprint tra i migliori della generale, e mantiene la maglia rossa di leader con 28" sullo spagnolo e 1'01" sullo sloveno. Perdono terreno Yates, Ayuso, Hindley e Almeida.

Jay Vine concede il bis, ancora una volta dalla fuga, e vince l'ottava tappa della Vuelta nei 153.4km da La Pola Llaviana ai 1.088m d'altitudine di Collau Fancuaya. Frazione dura, quella odierna, che porta al secondo arrivo in quota della corsa spagnola: cinque GPM dalle pendenze intriganti precedono l'ascesa finale, 10.1km all'8.5% di media con punte al 17-18%. Dopo qualche tentativo, su tutti quello di Carapaz, si forma una fuga con dieci uomini: Vine (Alpecin), Lutsenko (Astana), Landa (Bahrain), Hamilton (BikeExchange), Armirail, Pinot, Reichenbach (FdJ), Taaramae (Intermarché), Pedersen (Trek) e Soler (UAE) guadagnano al massimo quattro minuti sul gruppo, tirato dai gregari della maglia rossa Evenepoel. La corsa si accende sulla salita finale, quando si porta in testa Julian Alaphilippe: il campione del mondo fa selezione e il margine dei fuggitivi scende a 2'15''. Uno scenario che porta all'attacco di Jay Vine, che stacca tutti i compagni di fuga e si invola verso la vittoria di tappa: arriva il bis per l'australiano dell'Alpecin-Deceuninck, che conquista anche la maglia a pois di miglior scalatore.

Secondo Soler, che arriva a 43" con Taaramae precedendo Pinot (47"), mentre a 1'20" ecco i migliori della generale: Remco Evenepoel non riesce a staccare Roglic e Mas, che arrivano con lui, ma guadagna su tutti gli altri big. Perdono quasi un minuto Almeida e Ayuso, arrivati a 2'10", ancora molto staccati i nostri Nibali e Pozzovivo. La maglia rossa è dunque ancora sulle spalle di Evenepoel, che guida con 28" su Mas e 1'01" su Roglic e dovrà difendersi domani, in una tappa durissima: cinque GPM portano all'ascesa verso Les Praeres, 3.9km al 13% di media con punte al 23-24%. Cambia invece la maglia verde: Mads Pedersen la strappa a Sam Bennett.