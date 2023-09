Vuelta, 13a tappa: Vingegaard doma il Tourmalet, è tripletta Jumbo-Visma

© Getty Images

Apoteosi per la Jumbo Visma nella 13a tappa della Vuelta 2023, che portava la corsa in Francia con l'iconico arrivo sul Col de Tourmalet. Il vincitore è Jonas Vingegaard, autore dell'attacco decisivo ai -8km dall'arrivo, che non danneggia la maglia rossa del compagno Sepp Kuss: lo statunitense è secondo a 30" e la formazione olandese fa tripletta col terzo posto di Roglic (33"). Affonda invece Remco Evenepoel, crollato già sull'Aubisque e fuori classifica.