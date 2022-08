Vuelta, 1a tappa: la Jumbo-Visma domina la cronosquadre, Gesink in maglia rossa

VUELTA

La prima tappa della Vuelta, che scattava dall'Olanda e da Utrecht con una cronosquadre di 23.3km dal percorso completamente pianeggiante, premia la Jumbo-Visma. La formazione olandese, capitanata da Primož Roglič che insegue il quarto successo consecutivo in terra spagnola, viene trascinata dai suoi cronomen alla vittoria. È proprio lo sloveno, insieme ad Affini e Rohan Dennis, a guidare i compagni a un successo importante nell'economia della corsa. La Jumbo chiude in 24'40", rifilando 13" alla Quickstep di Evenepoel e 14" all'INEOS di Carapaz. Perde mezzo minuto Simon Yates con la BikeExchange, destino simile per l'UAE di Joao Almeida e del gioiellino spagnolo Ayuso (33''), più indietro Bora (41'') e Movistar (43''). Staccato anche Vincenzo Nibali, che perde 46'' con la sua Astana. Il primo leader della Vuelta, ovvero colui che è passato per primo sul traguardo nella Jumbo-Visma, è Robert Gesink: un regalo di Roglič al gregario che l'ha aiutato in tante salite, che vestirà la maglia rossa nei primissimi giorni della corsa a tappe spagnola. Domani si riparte, nuovamente dall'Olanda, per una frazione che dovrebbe portare al primo sprint: in programma 175.1km da 's-Hertogenbosch a Utrecht, che ospiterà dunque due arrivi di tappa.