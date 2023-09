Vuelta 14a tappa: Evenepoel vince in solitaria, Sepp Kuss resta leader

VUELTA

Il belga della Soudal Quick-Step primo sul traguardo di Larra-Belagua. Non cambia la classifica generale

© afp Remco Evenepoel vince la quattordicesima tappa della Vuelta 2023. Il belga della Soudal Quick-Step domina all'arrivo di Larra-Belagua dopo 156,5 km tutti trascorsi in testa: staccato poco prima del traguardo il francese Romain Bardet (DSM-Firmenich), terzo Van Eetvelt (Lotto Dstny). Non cambia la classifica generale: la Jumbo-Visma continua a dominare con il leader Sepp Kuss e con Primoz Roglic (+1'37") e Jonas Vingegaard (+1'44").

La quattordicesima tappa della Vuelta 2023 segna il riscatto di Remco Evenepoel. Dopo aver incassato 27 minuti sul Col du Tourmalet, il belga della Soudal Quick-Step domina i 156,5 km successivi, arrivando indisturbato al traguardo di Larra-Belagua. Emozione prima e lacrime all'arrivo per il campione del Mondo in carica a cronometro, che ottiene la sua seconda vittoria di frazione dopo la Suria-Arinsal. Per il suo team, invece, è il successo numero 45 nel 2023.

Evenepoel inizia subito con la voglia di riscatto: sin dalla partenza di Sauveterre-de-Béarn, il belga si mette a condurre e, inizialmente, un gruppo di venticinque uomini tiene il passo. Man mano, però, restano soltanto in due: oltre al corridore della Soudal Quick-Step, c'è infatti il francese Romain-Bardet. La coppia resta tale fino a 3,5 km dal traguardo, quando il transalpino della DSM-Firmenich non riesce più a sostenere il ritmo del 23enne, che vince in lacrime e in solitaria. La volata per il terzo posto va ad un altro belga: Lennert Van Eetvelt, che regala il podio alla Lotto Dstny.

Con i punti di tappa (i tre Gpm più la vittoria), il belga si avvicina nella classifica della maglia verde a Kaden Groves, a quota 203 contro i 116 di Evenepoel. La generale, invece, resta invariata: Sepp Kuss taglia il traguardo insieme a Primoz Roglic e Jonas Vingegaard. Invariati, dunque, i distacchi tra i tre della Jumbo-Visma, sempre più dominatrice di questa Vuelta: l'americano resta in maglia rossa conservando l'1'37" di vantaggio sullo sloveno, con il danese a +1'44". Domenica ci sarà la quindicesima tappa, i 158,5 km della Pamplona-Lekunberri. Dopo questa frazione di collina, ci sarà il secondo riposo di questa Vuelta.