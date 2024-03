Volta Ciclistica a Catalunya: Pogacar domina l’ultima tappa e vince la generale

ciclismo

Lo sloveno dell’UAE Team Emirates ha preceduto in classifica Mikel Landa e Egan Bernal. Ottavo posto per Tiberi

© X Volta a Catalunya Tadej Pogacar non lascia nulla al caso e conquista anche l’ultima tappa della Volta Ciclistica a Catalunya. Lo sloveno dell’UAE Team Emirates ha dominato la corsa spagnola lasciando letteralmente le briciole agli avversari e chiudendo con quattro successi di tappa e con un vantaggio di 3’41” su Mikel Landa (Soudal-Quick Step) e 5’03” su Egan Bernal (Ineos-Grenadiers).

La settima frazione con partenza e arrivo a Barcellona é stata animata da Jimmy Jannsens (Alpecin-Deceuninck), Harrison Wood (Cofidis), Idar Andersen (Uno-X Mobility), Georg Steinhauser (EF Education-Easypost) ed Ander Okamika (Burgos-BH), capaci di guadagnare due minuti sul gruppo e dovendo far i conti con i tentativi di inseguimento da parte di pare Marc Soler (Movistar Team), Valentin Paret Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale) e Louis Barré (Arkea-B&B Hotels). Nell’ultimo giro la fuga si conclude con Stephen Williams (Israel-Premier Tech) unico a provare a far la differenza sulla salita del Montjuic. Nel tratto più duro però Pogacar si fa sotto, si porta dietro prima Enric Mas (Movistar Team) e Bernal e poi l’intero gruppo.

Nel finale prima Joao Almeida (UAE Team Emirates) prova l’assolo, ma il portoghese non ce la fa facendo sì che si giocasse il tutto per tutto in volata dove Dorian Godon (Decathlon AG2R La Mondiale Team) prova a partire lungo, ma Pogacar non lascia nulla al caso e vince ancora. Terzo posto per Guillarme Martin (Cofidis), mentre Antonio Tiberi (Bahrein-Victorius) chiude all’ottavo posto ottenendo il medesimo risultato in classifica generale dove va segnalato il decimo posto di Lorenzo Fortunato (Astana Qazaqstan Team).