Viviani non ha perso il vizio: il 2019 si apre con una vittoria

15/01/2019

Nuovo anno e nuova vittoria per Elia Viviani. L’azzurro non ha perso il vizio ed ha iniziato la nuova stagione con un trionfo in terra australiana nella prima tappa del Tour Down Under. Il 29enne del team Deceuninck-Quick Step, che nel 2018 ha centrato ben 18 successi, nella volata a Port Adelaide ha avuto la meglio sul tedesco Maximilian Richard Walscheid e sull’altro italiano Jakub Mareczko. “Sentivo un po’ di pressione dopo la fantastica stagione da cui sono reduce, ma ora sono più rilassato e guardo alle prossime opportunità qui al Down Under” il commento all’arrivo di Viviani.