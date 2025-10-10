Elia Viviani dice addio al ciclismo: "Mi piacerebbe conquistare un ultimo oro ai Mondiali su pista"

Nonostante un'ultima parte di carriera resa più complicata dalle difficoltà di trovare squadra, Viviani non ha alcun rimpianto per quanto fatto durante la carriera e poter chiudere sulle strade del Veneto rappresenta l'occasione perfetta: "Rifarei tutto al 100%: sono contentissimo di quanto ho raggiunto. Il ciclismo mi ha insegnato a vivere, mi ha dato una formazione sportiva ed+ umana. Non avrei mai visto così tanti posti nel mondo se non fosse stato per il mio sport. Mi ha dato soddisfazioni e ha sempre fatto parte di me e della mia vita - ha concluso il veronese -. Si sono allineate diverse circostanze: quest’anno, con l’arrivo a Verona ho pensato che sarebbe stato il giorno perfetto per fare l’ultima gara su strada, nella mia città, con i tifosi, amici e parenti".