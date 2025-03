Jonas Vingegaard rivede i piani dopo la Parigi-Nizza: "Ho avuto una commozione cerebrale"

A causa di questo inconveniente Vingegaard ha dovuto saltare il Giro della Catalogna e ora dovrà rivedere i piani in vista del Tour de France con il Giro del Delfinato come punto cardine per la preparazione alla Grande Boucle: "Per ora, affronteremo le cose un giorno alla volta e lasceremo che sia la riabilitazione a decidere se apportare modifiche o aggiunte al mio programma".