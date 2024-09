Jonas Vingegaard punta a seguire le orme di Tadej Pogacar: possibile il debutto al Giro d'Italia nel 2025

© Getty Images

Jonas Vingegaard potrebbe essere la grande star del Giro d'Italia 2025. Dopo l'esordio con trionfo per Tadej Pogacar, il danese del Team Visma | Lease a Bike non vuol essere da meno mettendo il mirino sulla Corsa Rosa, mai disputata sinora in carriera. Secondo quanto riportato dal portale Het Laatste Nieuws Vingegaard avrebbe avrebbe comunicato internamente alla squadra di volere partecipare alla corsa a tappe tricolore, magari facendo un pensiero alla celebre "doppietta Giro-Tour" rispolverata da Pogacar ventisei anni dopo Marco Pantani.