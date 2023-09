Ciclismo, la Jumbo Visma: "Van Hooydonck parla e sta bene, date le circostanze"

PAURA E SOLLIEVO

Il team del 27enne ciclista belga: "Molto toccato che Vingegaard gli abbia dedicato la vittoria alla Vuelta"

© Getty Images Arrivano importanti e confortanti novità sulla salute di Nathan Van Hooydonck, colpito ieri da un malore mentre era alla guida della sua macchina insieme alla moglie incinta. Già martedì sera erano arrivate notizie rassicuranti, secondo cui era cosciente e non aveva riportato danni cerebrali, confermate dal bollettino odierno del suo team, la Jumbo Visma. "Sta comunicando e sta bene, date le circostanze - si legge nel comunicato - Nathan è stato molto felice di apprendere che Jonas (Vingegaard, ndr) aveva vinto la tappa di martedì alla Vuelta, ed è stato molto toccato dal fatto che questa vittoria fosse dedicata a lui".

Secondo la ricostruzione della dinamica dell'incidente, al semaforo rosso di un incrocio a Kalmthout, in Belgio, Van Hooydonck ha perso il controllo della sua automobile, è partito schiacciando l'acceleratore e ha travolto altri cinque veicoli. Sono rimasti feriti anche una donna e un bambino a bordo di una Range Rover. Insieme a lui nell'auto c'era anche la moglie Alicia, incinta di otto mesi ma totalmente illesa come emerso dopo controlli in ospedale.

E' ancora troppo presto per sapere se il 27enne belga potrà continuare la sua carriera professionale, ma a quewsto punto la cosa più importante è che si riprenda velocemente, anche in vista dell'imminente nascita di suo figlio.

