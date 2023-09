Il dramma

L'atleta a bordo della sua auto si è sentito male, ha perso il controllo del veicolo attraversando un incrocio e ha travolto altri cinque mezzi

© Getty Images Nathan Van Hooydonck, ciclista della Jumbo-Visma, è ricoverato in condizioni disperate in ospedale a causa di un malore mentre era a bordo della sua auto a Kalmthout, in Belgio. Al semaforo rosso l'atleta ha perso il controllo della sua automobile, è partito schiacciando l'acceleratore e ha travolto altri cinque veicoli. Sono rimasti feriti anche una donna e un bambino a bordo di un Range Rover. Insieme a lui nell'auto c'era anche la moglie Alicia, incinta di otto mesi ma totalmente illesa come emerso dopo controlli in ospedale.

Una testimone dell'incidente ha raccontato: "Sono subito andata alla Range Rover nera. Ho visto che lì dentro c’era una donna e ho subito cercato di rassicurarla. Per soccorrere la donna sono subito arrivati due assistenti sociali della polizia. Poi sono tornata alla macchina per vedere come stava l'uomo. Penso che abbia avuto un attacco epilettico o qualcosa del genere. Abbiamo subito iniziato a rianimarlo e quando sono arrivati i soccorsi sono andato a vedere se potevo fare qualcosa ad altre persone".