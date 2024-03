Van der Poel come Cancellara e Boonen: l'olandese punta al tris al Giro delle Fiandre

CICLISMO

Il campione del mondo appare il grande favorito per la conquista della Classica Monumento dopo le prestazioni delle ultime settimane

© Getty Images Tutto sembra esser apparecchiato per vedere un nuovo trionfo di Mathieu Van der Poel al Giro delle Fiandre. Il campione del mondo non è mai uscito dai primi cinque nelle altrettante partecipazioni alla classica belga, tuttavia quest'anno non pare esserci nessuno in grado di frenarlo verso un tris che lo condurrebbe nella storia di questa corsa, al pari di fuoriclasse come Fiorenzo Magni, Johan Museeuw, Tom Boonen e Fabian Cancellara.

Vedi anche ciclismo Ciclismo, Mathieu Van der Poel vince lo scontro con Wout Van Aert e si aggiudica l'E3 Saxo Classic L'olandese dell'Alpecin-Deceuninck ha disputato soltanto tre gare nel 2024 ed è riuscito a esser sempre protagonista, dalla volata lanciata al compagno di squadra Jasper Philipsen alla Milano-Sanremo alla cavalcata vincente all'E3 Saxo Bank Classic passando per il secondo posto alla Gand-Wevelgem. Come si dice nel gergo ciclistico, la "gamba sembra scappargli" e pensare di vederlo tranquillo in gruppo appare un'illusione.

A causa delle cadute che hanno falcidiato il gruppo nelle gare di preparazione, Van der Poel non avrà sulla carta sfidanti da temere, a partire da Wout Van Aert (Team Visma | Lease a Bike) che ha dovuto alzare bandiera bianca dopo essersi fratturato clavicola, sterno e sette costole. Come lui non ci sarà nemmeno Jasper Stuyven (Lidl-Trek), messo fuori gioco nella stessa scivolata; mentre si presenteranno in condizioni decisamente deficitarie sia Mads Pedersen (Lidl-Trek) che Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), alle prese con le escoriazioni procuratesi durante l'Attraverso le Fiandre.

Vedi anche ciclismo Mads Pedersen batte in volata Mathieu Van der Poel e si aggiudica la Gand-Wevelgem, 5º Milan Il principale avversario di Van der Poel appare quindi lo stesso compagno Philipsen che però difficilmente non restituirà il favore al talento originario di Kapellen, mentre più temibili saranno il duo del Team Visma | Lease a Bike composto da Matteo Jorgenson e Tiesj Benoot che hanno messo a ferro e fuoco la Dwars door Vlaanderen. Più distanti nella graduatoria dei pronostici Matej Mohoric (Bahrein-Victorius) e Stefan Kung (Groupama-FDJ), mentre le speranze italiane sono riposte su Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost), già a segno nel 2019, e Jonathan Milan (Lidl-Trek) che ha colto una serie di top ten nelle ultime gare nel Nord Europa.