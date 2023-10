Van Aert si aggiudica la Coppa Bernocchi: battuti Albanese e Bagioli

Ciclismo

Il belga della Jumbo-Visma si è imposto al termine di una gara gestita in maniera impeccabile dalla propria squadra

© Getty Images La seconda prova del Trittico Lombardo è ad appannaggio di Wout Van Aert. Il belga della Jumbo-Visma si è aggiudicato la Coppa Bernocchi rispettando i pronostici della vigilia e tenendo sotto controllo la corsa alla perfezione, mostrando ancora una volta la potenza dei "calabroni" olandesi. Il 29enne fiammingo ha superato in volata Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa) e Andrea Bagioli (Soudal-Quick Step) al termine di una corsa gestita alla perfezione dalla squadra.

Nelle prime fasi la Jumbo-Visma ha lasciato spazio a sei uomini, capaci di guadagnare un vantaggio massimo di cinque minuti prima di esser riassorbiti poco prima dell'ultima ascesa al Piccolo Stelvio.

Il forcing imposto dallo sloveno Jan Tratnik ha rotto il gruppo lasciando al comando soltanto nove atleti che hanno lavorato in piena armonia nel tratto pianeggiante che conduceva verso il traguardo di Legnano, andandosi così a giocare il successo finale.

Negli ultimi due chilometri il francese Julien Alaphilippe (Soudal-Quick Step) ha provato a sorprendere gli avversari, ma Jan Tratnik e Tiesj Benoot hanno fatto buona guardia lanciando alla perfezione Van Aert, deciso a non farsi scappare l'occasione in volata.

In chiave tricolore da segnalare anche l'ottima prestazione del rientrante Fausto Masnada (Soudal-Quick Step) che ha concluso le proprie fatiche al quinto posto, mentre Christian Scaroni (Astana Qazaqstan Team) si è dovuto accontentare della settima piazza assoluta.

Gli atleti torneranno ora in strada nella giornata di martedì 3 ottobre quando andrà in scena l'ultima prova del Trittico Lombardo, la tradizionale Tre Valli Varesine prima di cimentarsi verso il Giro di Lombardia in programma il prossimo 7 ottobre.

