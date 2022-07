Tour de France: Vingegaard ipoteca la maglia gialla, il danese è magnifico sui Pirenei

TOUR DE FRANCE

Per il leader della classifica successo nella diciottesima tappa e gesto di grande rispetto nei confronti del rivale Pogacar

Fair play al Tour: Pogacar cade, Vingegaard lo aspetta



























1 di 15 © ipp SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp 1 di 15 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L’ultima tappa di montagna del Tour de France viene vinta da Jonas Vingegaard. Il danese della Jumbo-Visma taglia il traguardo da solo ad Hautacam. Un duello incredibile, inoltre, quello andato in scena tra il leader della corsa e Pogacar: a 27 chilometri dal traguardo lo sloveno cade e grande fair play del danese che lo aspetta. Un gesto che rimarrà nella storia del Tour. La maglia gialla ipoteca la conquista della corsa francese.

Nell’ultima tappa pirenaica del Tour de France 2022, la diciottesima, capolavoro di Jonas Vingegaard che ipoteca la vittoria della Grand Bouchle e mette definitivamente le mani sulla maglia gialla. Nella frazione da Lourdes ad Hautacam è il corridore della Jumbo-Visma a inserire il proprio nome nella storia del Tour. Tra i protagonisti della giornata, ancora una volta, il Covid: costretti allo stop Damiano Caruso (Bahrain Victorious), Chris Froome (Israel-PremierTech) e Imanol Erviti della Movistar. La tappa odierna inizia con diversi scatti e un continuo rimescolamento del gruppo di testa. A 100 chilometri dal termine si sgancia un gruppo numeroso di corridori, ben 33, tra cui l’italiano Ciccone in lotta per la maglia a pois con Geschke (Cofidis). Il plotone maglia gialla se la prende con estrema calma e non forza l’andatura. I fuggitivi, rimasti in venti, si spingono sulla cima del Col d'Aubisque: c’è ancora l’italiano Giulio Ciccone, che passa per primo e si prende i 20 punti del GPM. Quando inizia il Col de Spandelles, con pendenze fino all’8,3%, Van Aert fa l’andatura e mette in difficoltà gli altri fuggitivi tra cui Ciccone. L’italiano perde, così, la possibilità di ottenere la maglia degli scalatori.

A 39 chilometri dall’arrivo inizia il duello tra Pogacar e Vingegaard, con quest’ultimo che rischia la caduta e rimane in piedi per miracolo. Pochi chilometri dopo scivola lo sloveno e grande gesto di rispetto del danese che lo aspetta. A 5 chilometri dalla fine rimangono solo in tre corridori: Van Aert, Vingegaard e Pogacar. Il belga della Jumbo-Visma accelera e insieme al compagno di squadra danese stacca lo sloveno. Il duo Jumbo-Visma vola verso il traguardo, con Van Aert che si sposta e lascia andare in solitaria la maglia gialla. Non cambia nulla nelle prime posizioni: Vingegaard rafforza il comando e conquista tappa, maglia gialla e maglia a pois.