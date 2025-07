Tour de France: van Aert si prende l’ultima tappa, ma è festa per Pogacar

L’ultimo passaggio sulla salita è decisivo: Pogacar attacca di nuovo e si porta dietro solo van Aert, ma il belga della Visma-Lease a Bike contrattacca e stacca clamorosamente la maglia gialla. Van Aert prende circa 10 secondi di vantaggio, che pian piano aumentano fino a diventare più del doppio, per andare a prendersi la vittoria in solitaria a Parigi. Pogacar molla il colpo e viene ripreso dai quattro diretti inseguitori, con Ballerini che si impone nella mini-volata per il secondo posto, davanti a Mohoric (terzo). Pogacar chiude quarto, un numero chiave del suo Tour: quarto successo in carriera nella Grand Boucle, con quattro vittorie di tappa in questa edizione e 104 successi totali in carriera. Lo sloveno si prende anche la maglia a pois, mentre Jonathan Milan la maglia verde della classifica a punti. Ben Healy è il combattivo del Tour, Florian Lipowitz la maglia bianca (miglior giovane), mentre la Visma-Lease a Bike si prende la classifica a squadre.