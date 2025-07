Tour de France, Kaden Groves si aggiudica la ventesima tappa

Poco dopo la rampa è così partito Groves che ha sfruttato la situazione caotica per andare via in solitaria e aggiudicarsi il primo successo alla Grande Boucle. Seconda piazza per van den Broek che ha preceduto Eenkhoorn e Velasco. In classifica generale Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) rimane al comando con 4'24" su Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) e 11'09" su Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe) in vista dell'ultima tappa con arrivo a Parigi.