Tour de France: tris di Cavendish, è sua la decima tappa

TOUR DE FRANCE

Ottimo lavoro della Deceuninck-Quick Step nella volata finale: il britannico chiude davanti a van Aert e Philipsen. Pogacar sempre maglia gialla

La decima tappa del Tour de France 2021 viene vinta da Mark Cavendish: tris in quest’edizione, la 33.esima in carriera per il britannico della Deceuninck-Quick Step, che trionfa in volata a Valence davanti a Wout van Aert e Jasper Philipsen. I fuggitivi Tosh Van der Sande e Hugo Houle erano stati ripresi dal gruppo a 36 km dal traguardo. Niente da fare per Sonny Colbrelli, che ha speso tante energie per recuperare dopo una sfortunata foratura. Pogacar resta maglia gialla.

E con questa sono 33 vittorie di tappa al Tour de France per Mark Cavendish, ora a un solo successo dal record assoluto di Eddy Merckx. Semplicemente imperiale il britannico della Deceuninck-Quick Step, che si aggiudica la tripletta in questa Grande Boucle dopo avere tagliato per primo il traguardo della decima frazione, da Albertville a Valence (190,7 km). Per una classifica generale che non cambia: Tadej Pogacar (UAE Emirates) conserva la propria maglia gialla.

È stata la prima vera tappa di relax della 108esima edizione del Tour de France. Infatti il plotone lascia andare via subito i primi due attaccanti: Tosh Van der Sande (Lotto-Soudal) e Hugo Houle (Astana). Le uniche emozioni nella prima fase riguardano il traguardo volante, con Sonny Colbrelli che precede Michael Matthews. La fuga va ad esaurirsi molto presto, a circa 36 chilometri dal traguardo, con un’accelerazione della Bike-Exchange su un tratto in leggera salita. Sfortunatissimo Colbrelli, che fora ed è costretto a inseguire ad altissime velocità.

Il vento laterale ispira moltissimi attacchi delle squadre dei big. Magistrale il lavoro della Deceuninck Quick-Step nel finale per preparare la volata: Cattaneo, Alaphilippe, Asgreen, Ballerini e Morkov lanciano Cavendish praticamente verso la vittoria, apparecchiando la tavola per la tris di Cannonball. Seconda piazza per Wout van Aert (Jumbo-Visma); terzo posto per Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix). Quarto Nacer Bouhanni, poi Michael Matthews. Solo 17° Colbrelli, penalizzato dalla sfortunata foratura.