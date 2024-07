Tour de France: Philipsen fa il bis davanti a van Aert, domani i Pirenei

CICLISMO

Seconda vittoria in volata per il belga della Alpecin-Deceunick, Pogacar ancora in maglia gialla in attesa della sfida pirenaica con Vingegaard

© Getty Images Nella tredicesima tappa del Tour de France 2024, da Agen a Pau, a vincere è Jasper Philipsen della Alpecin-Deceunick. Il belga precede in volata il suo connazionale Wout van Aert della Visma-Lease a Bike, terzo posto per Ackermann. Partecipa alla volata insolitamente anche Tadej Pogacar (nono al traguardo), ancora in maglia gialla con 1’06’’ di vantaggio su Evenepoel e 1’14’’ su Vingegaard: domani parte la sfida in salita tra i big sui Pirenei.

Firma la sua doppietta in questo Tour de France Jasper Philipsen, che nella volata di Pau regola van Aert e Ackermann nella tredicesima tappa. Pronti via e sono tanti gli attacchi per provare la fuga. Avvio a due facce per il team della maglia gialla Tadej Pogacar: Adam Yates riesce ad inserirsi nel gruppone dei battistrada, insieme (tra gli altri) a Mathieu van der Poel, Abrahamsen e De Lie, ma gli emiratini perdono anche per ritiro uno dei gregari più importanti per la classifica dello sloveno, ovvero Juan Ayuso. La Visma-Lease a Bike si mette in moto per colmare il gap con i fuggitivi, grazie al lavoro di uno straordinario Wout van Aert.

A meno di 80km dal traguardo gran parte del gruppetto di testa viene ripreso (Yates compreso), ma sono in quattro gli uomini che contrattaccano e tentano la doppia fuga: Michal Kwiatkowski (Ineos-Grenadiers), Julien Bernard (Lidl-Trek), Magnus Cort (Uno-X Mobility) e Romain Gregoire (Groupama-FDJ), con un minuto circa di vantaggio su tutto il gruppo. Il tanto vento porta ad attacchi continui, con Visma e UAE a trainare tutti gli altri e a riprendere i quattro in fuga. Dai 20km al termine in poi si susseguono numerosi attacchi per cercare di anticipare la volata, ma i velocisti riescono comunque a rimanere nelle buone posizioni all’ultimo chilometro. Ad avere la meglio nello sprint è ancora una volta Jasper Philipsen della Alpecin-Deceunick, che precede al traguardo il suo connazionale Wout van Aert: sul terzo gradino del podio virtuale Ackermann. Tutto invariato in classifica generale, con Pogacar che mantiene 1’06’’ di vantaggio su Evenepoel e 1’14’’ su Vingegaard, in attesa della grande battaglia nel weekend sui Pirenei.