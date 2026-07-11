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Tour de France, ottava tappa: Merlier vince ancora in volata, Pogacar ancora in maglia gialla

Seconda vittoria consecutiva in volata per il corridore della Soudal-Quick Step, mentre la maglia gialla resta a allo sloveno

11 Lug 2026 - 17:32
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© Getty Images

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L’ottava tappa del Tour de France 2026 vede un'altra vittoria di Tim Merlier, abile nel battere in volata tutti gli altri velocisti e a concedere così il bis dopo il trionfo già ottenuto ieri. L’atleta della Soudal-Quick Step supera al fotofinish sia Biniam Girmay (NSN Cycling Team) che Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team), secondo e terzo all’arrivo, facendo sua anche la frazione da 180,4 chilometri con partenza da Périgueux e arrivo a Bergerac. Nulla da segnalare in ottica classifica generale, dove il leader resta sempre Tadej Pogacar (UAE). La maglia gialla vive sostanzialmente un’altra giornata di riposo, così come i suoi rivali diretti.

LA TAPPA

Percorso da 180,4 km da Périgueux a Bergerac, per lo più pianeggiante e con giusto un paio di GPM per smuovere le gambe dei corridori (dislivello totale 1.150 m). È questo ciò che gli organizzatori del Tour de France 2026 hanno scelto per l’ottava tappa della Grande Boucle, animata dalla fuga iniziale composta da Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA), Thibault Guernalec (Total Energies) e Liam Slock (Lotto Intermarché): il terzetto supera i due minuti di vantaggio, con le squadre dei velocisti che riescono però sempre a tenere sotto controllo la situazione. Il primo a scollinare il GPM di Côte de Domme (3,7 km, con pendenza media del 3,3%) è quindi Slock mentre Otruba fa suo lo sprint intermedio di Saint-Cyprien: in chiave maglia verde, Philipsen precede invece Kanter e Pedersen (leader della classifica a punti). Arriva poi il momento della salita del Buisson-de-Cadouin (2,2 km, con pendenza media del 5,3%), dove Slock è di nuovo il più lesto nel prendersi la vetta: il belga stacca Otruba e Guernalec, tentando il colpo grosso in solitaria. Il gruppo non ha però alcuna intenzione di concedere la vittoria al combattivo ciclista di Gand e lo riprende a 1,3 km dal termine della tappa, così da dirigersi compatto verso l’arrivo di Bergerac: qui è ancora una volta il 'mago' Tim Merlier a piazzare lo scatto decisivo. Il corridore della Soudal-Quick Step supera Biniam Girmay (NSN Cycling Team) e Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team) in volata e festeggia il successo di tappa in Dordogna, concedendo il bis dopo il trionfo di ieri: clamorosa la rimonta finale del belga, partito da lontanissimo.

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